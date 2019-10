Carlos Alcántara opina sobre los nuevos rostros de 'Pataclaun': "Confíen en el criterio de July Natters " (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Carlos Alcántara, actor que se hizo famoso por su participación en la serie 'Pataclaun', al lado de Wendy Ramos, Johanna San Miguel, Gonzalo Torres y Carlos Carlín, dio su opinión sobre la nueva versión teatral que prepara July Natters sobre la producción de clowns.

Para 'Cachín', es importante ver a nuevos talentos para esta el proyecto de teatro dirigido por July Natters, quien fue la creadora de Pataclaun en la década de los 90.

"Yo feliz. Es una oportunidad de ver nuevos rostros de gente que tiene otro chip en la cabeza más moderno, creatividad.No nos quedemos con lo tradicional o antiguo cuando hay posibilidades de ver nuevos talentos. Apoyo a July (Natters) a mirar a otras generaciones y otros contenidos, también". señaló.

Sobre la incorporación de Mateo Garrido Lecca, Gino Pesaressi y Cathy Sáenz a la presentación teatral, aseguró que confía en el criterio de Natters, pues ella no pondría a alguien sin no tiene las condiciones artísticas.

"De Mateo Garrido Lecca, (tengo) muy buenas referencias de su trabajo en vivo. A Gino Pesaressi no lo conozco, pero tiene ángel, tiene luz, al margen de todo lo que sea extraprofesional, y de Cathy Sáenz todo mundo habla de la calidad que tiene...Confíen en el criterio de July, ella no va a poner en la cancha a quienes no tienen las condiciones", aseguró Cachín.

Además descartó que participe el próximo año en alguna producción teatral junto a sus ex compañeros de 'Pataclaun' porque ya tiene compromisos respecto a sus proyectos propios.

"Yo particularmente no estaría porque estoy en mi propio proyecto. Ya aprendí a hacer una sola cosa, no varias a la vez. Me gustaría ver a mis compañeros. Me corresponde saber cómo era antes y cómo es ahora", contó.

"Ya estamos muy chancados por la vida nosotros (los ex Pataclaun), no tenemos la misma energía. Me siento joven pero ya no es la misma energía de uno de 25. Son otras experiencias, por qué no probar otras cosas. No necesariamente hacer el mismo programa...July es una persona muy importante en mi vida y en la vida de muchos de nosotros que somo alumnos de ella. Mira dónde estamos parados. Nos hicimos un gran aporte en nuestras vida al estar en un taller de clown", explicó.