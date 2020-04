Desde el 25 de abril, a las 7:00 p.m., el último espectáculo del show “Asu Mare”, que se realizó en el Parque de la Exposición, estará disponible en Netzum. Todos los ingresos recaudados a través de la plataforma, serán donados al personal que pertenece a la industria cinematográfica nacional. Al respecto, Carlos Alcántara, protagonista del show, conversó con Diario Correo sobre los alcances de la propuesta, y también reflexionó sobre la situación nacional a raíz del COVID-19.

¿Cómo surge esta opción de lanzar “Asu Mare” el espectáculo, a través de Netzun?

Miguel Valladares me llamó para proponerme esto, ante el momento que estamos pasando, y poder hacer algo por las personas que están detrás de lo que hacemos nosotros. El público ve a los actores, directores, quizá hasta a los productores, pero hay mucha gente detrás como choferes, gente de manejo comercial, mantenimiento, entre tantas personas. Esto es una donación total.

¿Es para todo tipo de personal o solo quienes trabajaron con Tondero?

Estamos hablando a nivel nacional, con todas las personas que hacen cine; no tiene nada que ver si son producciones comerciales o independientes. Esta medida también es para unificar el cine en el Perú. Todos tienen derecho a hacer estas propuestas.

¿En cuántas producciones ibas a participar este año?

Se ha pospuesto la película que iba a hacer en España en abril, todo pasó para el 6 de julio. Estaba muy emocionado porque iba a trabajar con Paz Vega y Raúl Arévalo. Tienen mucha trayectoria. También había otra propuesta para trabajar en México, una historia conmovedora. Trato de hacer dos películas por año, quizá un par más, porque quiero estar con mi familia.

Las propuestas artísticas también funcionaban como un desfogue de la sociedad. ¿Crees que ahora nos estamos preocupando por el tema anímico?

Están todas esas personas que sufren de ansiedad, ataques de pánico, entre otras cosas. Sería ideal que existan propuestas para entretener, pero siento que es un tema muy delicado. Como padre lo pienso bastante, en personas que no tienen recursos económicos pero buscan sacar adelante a sus hijos. Lo que te menciono es solo el tratamiento, sin incluir medicamentos y otras varias cosas.

¿Consideras que el Estado está tomando acciones con el espacio más cultural?

Es un tema delicado, porque quizá a muchas personas no le importa que no hayan teatros o salas de cine. Sí, es más importante que haya salud y alimentos, pero todos los rubros son importantes. Nosotros (actores) escogimos esta carrera, también incluyendo a todas las personas que están detrás de cámaras. Creo que el gobierno, que tiene tantos problemas, tiene que hacer una reorganización y ver sus prioridades; seguro que el cine no está dentro de estas. Es una pena, porque sería otra cosa si hubiese mayor inversión. Habrían proyectos grandes, entradas a menos costo, en los colegios se podría difundir la producción. No todo tiene que tener una consecuencia económica. El cine es cultura, y si el gobierno le da la importancia del caso, habrían decenas de proyectos.

Perfil

Carlos Alcántara. Actor. Ha trabajado en diferentes obras de teatro, películas y series de televisión. En el 2015 ganó el premio “Mejor Actor” en Festival de Cine de Málaga por la película “Perro Guardián”. Espera lanzar un nuevo espectáculo este año.