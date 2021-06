Caminar por una ciudad sin pararse a cada metro a firmar autógrafos o hacerse fotos con los fan o acudir al estreno de tu nueva película como si fueras un recién llegado es la “exótica” experiencia que viven estos días en Málaga dos de los artistas más venerados de Perú: Carlos “Cachín” Alcántara y Norma Martínez.

Los actores, que forman parte del elenco de “La casa del caracol”, un thriller psicológico casi de género que compite en el Festival de cine de Málaga -con el que debuta la directora malagueña Macarena Astorga-, han confesado en una entrevista con Efe que se sienten felices, renovados y orgullosos del trabajo realizado.

En la película, Alcántara es el padre Benito, una especie de “Pepito Grillo” que parece leer la mente del protagonista, el escritor Antonio Prieto, al que da vida el actor gallego Javier Rey.

Es la presentación en España de este popular actor, que se quedará aún unos meses aquí, trabajando, lejos de la convulsa vida política que vive estos días su país, en la que no profundiza en la charla con Efe, como tampoco lo hace Martínez, también con proyectos en España.

La historia, basada en una novela homónima de Sandra García Nieto, sigue a un escritor desde que llega a un pueblo apartado donde la hermosa Berta (Paz Vega) le ha conseguido un caserón para que escriba su nueva novela; solo que la gente del pueblo es rara y las noches parecen estar pobladas de indicios extraños.

“Terror no he hecho, pero drama, mucho”, cuenta a Efe “Cachín” Alcántara, protagonista de la película más taquillera de la historia de Perú, “¡Asu mare!” (2013), que tuvo dos secuelas; se trataba de un monólogo sobre su vida -que repasa sin piedad-, además de tratar con humor la relación con su madre.

“Cachín no puede caminar por las calles de nuestro país sin que lo paren cada dos minutos”, explica Norma.

El actor cuenta a Efe que su formación académica es de clown; “primero, base teatral -he hecho mucho teatro, dice-, drama, y después he pasado por la comedia, que es donde más cómodo me siento. Pero soy inquieto y he explorado también el drama”

Tras “La casa del caracol”, Cachín se prepara para su debut en la comedia española, en la que será la segunda película de Astorga. Una cinta de humor con Leo Harlem, David Guapo, Loles León, Sara Sálamo y Antonio Dechent.

“Yo hice una tvmovie con Antonio Dechent y nuestra hija era Adriana Ugarte, hace como veinte años, dirigida por Antonio Hens, “El secreto del héroe” (2003), en un tiempo en el que estuve viviendo en Madrid”, recuerda de repente Norma Martínez.

La intérprete, de padre español, decidió aportar ese lado a “La casa del caracol”: actuar sin su acento, es más, con el crudo deje de una mujer de pueblo seca, dura, a la que sólo se le ilumina la cara cuando está con sus dos niñas, importantes en la trama, la pequeña Luna Fulgencio y Ava Salazar, hija de Paz Vega, la mayor.

“Quería jugar con la posibilidad de que la gente se preguntara quién es esa actriz española a la que nadie conocía, a estas alturas -se ríe-. Ha sido hermoso hacerlo así, aún cuando ella es un personaje oscuro”.

La peruana explica que, en ese pueblo, todos los personajes “son como una fábula en la cabeza de él de alguna forma, entonces tienen ese punto límite del suspense; creo que a Justa le he sacado todo el partido que podía”.

En este punto, Alcántara celebra la impresionante actuación de su compañera en la película, a pesar de ser un personaje secundario, y desvela que, después de treinta años como intérprete, Martínez fue su “coach” en “La casa del caracol”.

“Es la primera vez que yo hago un trabajo con ‘coach’ y he encontrado algo maravilloso que me parece que debía ser siempre. No es gratuito que algún actor de los que ganan el Oscar hagan todos sus personajes con un asesoramiento”, considera Alcántara.

“Es que un actor no termina de formarse nunca”, abunda la actriz, formada en teatro, pero protagonista de “todo tipo de cosas”, dice, también televisión y cine, y es directora de teatro y dramaturga; de hecho, este próximo mes de julio debutará en San Sebastián con un monólogo propio, que después llevará a Madrid, anuncia.

“La casa del caracol” compite en la Sección Oficial del Festival de cine en español de Málaga, que dará a conocer sus ganadores mañana sábado en su gala de clausura.

