Carlos Álvarez a Óscar Pérez: "Más lloran las víctimas peruanas que los delincuentes venezolanos"

El cómico Cárlos Álvarez usó su cuenta de Facebook para enviar un mensaje al presidente de la ONG Unión Venezolana, Óscar Pérez, quien lloró porque sus compatriotas que están cometiendo actos delictivos en el Perú están dejando mal a los venezolanos que son gente emprendedora y buscan una mejor sociedad.

Álvarez solicitó al también ex diputado de Venezuela que pida disculpas a las víctimas peruanas en lugar de estar preocupándose por los "venezolanos buenos que quedan mal".

"Óscar Pérez, sabe qué cosa, usted en vez de estar pensando en que los venezolanos buenos quedan mal, usted debe pedir perdón a las víctimas, preocuparse por las víctimas peruanas, no pensando en función en cómo quedan los venezolanos buenos, ese no es el mensaje. Usted tiene que enfocarse en qué hacer, va a organizarse con los venezolanos buenos para detectar a los venezolanos delincuentes? No son venezolanos malos, son venezolanos delincuentes, asesinos, rateros, nos quitan un celular, nos matan, nos asesinan por una laptop, son venezolanos descuartizadores. No son malos venezolanos, un mal venezolano es un prepotente, malcriado, insolente, ingrato que trata mal a los peruanos, un venezolano ambulante que agrede a un peruano", expresó.

Asimismo, el comediante le pidió al presidente de la ONG Unión Venezolana a que se "guarde sus lágrimas" porque más lloran las víctimas peruanas.

"En vez de estar llorando, guárdese sus lágrimas porque más lloran las víctimas peruanas que los delincuentes venezolanos. Más lloran las madres, hijas, las esposas, las hermanas de víctimas de delincuentes venezolanos, a ellas les duelen más, no sus lágrimas", manifestó.

"Ustedes han venido acá, le hemos abierto las puertas con mucho cariño, mucho amor, dándoles trabajo, salud, mucha solidaridad con lo que está pasando en Venezuela, que es un problema de ustedes, nosotros no elegimos ni a Chávez ni a Maduro, ese problema es de Venezuela y aquí el Perú con un gran corazón los ha recibido, porque el peruano es hospitalario", agregó.