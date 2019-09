Facebook sanciona a Carlos Álvarez por presuntos comentarios xenófobos (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El comediante e imitador Carlos Álvarez usó su cuenta de Facebook para opinar sobre los delincuentes venezolanos que ingresan al Perú para cometer actos delictivos e hizo un llamado a las autoridades para que actúen y expulsen a estas personas.

"Creo que los malos venezolanos, los delincuentes venezolanos, que vienen a nuestro país a asaltarnos, a matarnos, a hacernos daño, a sembrar terror, tienen que ser expulsados del país. Quiero hacer un llamado a las autoridades para que hagan su trabajo, que se pongan los pantalones y expulsen a estos malos venezolanos, creo que nosotros los peruanos debemos organizarnos para hacer que esto se cumpla. La casa se respeta, el Perú es nuestra casa y en nuestra casa no van a venir delincuentes a asesinarnos, a robarnos y maltratarnos, sobre todo, por el amor de Dios, a hacer lo que quieren", expresó en una transmisión en vivo en Facebook.

Sanción de Facebook

En una reciente publicación, Carlos Álvarez reveló que la mencionada red social lo sancionó inhabilitándolo de realizar publicaciones durante las próximas 7 horas.

“Qué tal amigos, buen día para todos. Quiero comunicarles que los señores de Facebook me han castigado durante siete horas. No puedo colgar ningún video, ningún mensaje, porque supuestamente estoy comunicando mensajes xenófobos. No practico la xenofobia, quiero aclarar eso. Mis mensajes han sido contra la inseguridad, contra la delincuencia, contra los delincuentes extranjeros (sea del país que sea), pero que están haciendo daño a nuestro país”, explicó el cómico.

Finalmente, el imitador rechazó cualquier tipo de movilización contra los venezolanos y que están usando indebidamente su imagen para fines xenófobos.