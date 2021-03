Carlos Álvarez se sumó a la larga lista de artistas nacionales que se contagiaron de COVID-19. A través de un video en sus redes sociales, el actor cómico compartió un video donde contó detalles de su lucha contra la enfermedad que lo llevó a estar internado.

Según dijo Carlos Álvarez en el video, de aproximadamente tres minutos, hasta el momento desconoce cómo se contagió de coronavirus; sin embargo, invitó a sus seguidores a tomar con seriedad la información sobre la enfermedad.

“Regreso después de 3 semanas. Si, tuve COVID-19 y fue un momento crítico en mi vida. ¿Cómo fue (el contagio)? No lo entiendo hasta el día de hoy. Me considero una persona demasiado cuidadosa conmigo y los que me rodean. Estuve internado y logré superarlo”, señaló el actor cómico.

“No es fácil, no saben lo difícil que es pasar por todo esto, no saben los días, las horas y minutos de angustia que se viven hasta ser dado de alta. No quise hacer público esto hasta hoy porque la vida tiene que continuar”, añadió Álvarez.

Asimismo, Carlos Álvarez agradeció al personal médico que lo ayudó a superar esta difícil etapa e hizo una reflexión sobre el sistema de salud en Perú, en medio de la crisis por la pandemia de la COVID-19.

“Quiero agradecer a cada uno de los doctores que me ayudaron, a todas las enfermeras y personal médico por su preocupación y cariño. Hablar de lo precario de la salud en Perú es difícil, los doctores hacen hasta lo imposible por salvar vidas, pero ¿Qué hay de las autoridades?”, señaló.

Por otro lado, el humorista también precisó que seguirá haciendo parodias de personajes políticos y que planea construir postas médicas en diversas regiones del país. “Sí, voy a implementar postas médicas en todo el Perú, es una promesa que me he hecho cuando estaba postrado, muy mal de salud. Tocaré puertas, esto me ha golpeado mucho”, puntualizó.

