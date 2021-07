Carlos Álvarez se solidarizó con Dalia Durán, quien fue víctima de agresión física, psicológica y sexual por parte del padre de sus hijos, el músico John Kelvin.

“Me he indignado y mi solidaridad completa con la señora Dalia, lo que pasa con el señor John es síntoma de una sociedad enferma, llena de odios, frustraciones, cuando pasa esto en el seno familiar es terrible y lo que más me preocupa son los niños, ellos quedan traumados”, dijo en comunicación con el diario Trome.

El líder de “La Vacuna Electoral” considera que el cantante de cumbia debe recibir tratamiento psiquiátrico.

“Ha sido un intento de feminicidio, la señora. ha recibido una masacre terrible y él tiene que tener una sanción, este señor de todas maneras tiene que recibir tratamiento psiquiátrico porque tiene un problema en la mente y número dos es un delito penal, que tenga un castigo y lo sabrá aplicar la justicia”, agregó el humorista.

Por otro lado, Álvarez reflexionó sobre la importancia de ejecutar la autorregulación en los programas humorísticos.

“Yo que soy humorista, en mis parodias hemos quitado toda clase de chiste que tengan que ver con golpe o agresión, eso no se puede permitir, tenemos que también autorregularnos, más que esperar la censura, tiene que haber la autorregulación. De esa manera con valores, con principios, nosotros los comunicadores somos los encargados de llevar el mensaje que el hombre tiene que respetar a la mujer, y viceversa”, dijo puntualmente el artista que presentará su primer show presencial este 16 y 17 de julio en el Centro de Convenciones Bolívar, las entradas están a la venta en Teleticket.

