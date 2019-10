Carlos Álvarez suspendió a Jim Maelo de su programa tras denuncia de agresión física de su expareja (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El actor cómico, Jim Maelo, reveló que Carlos Álvarez decidió suspenderlo de su programa 'El cartel del humor', luego de que su expareja Cinthya Esquerre le escribiera acusándolo de haberla agredido físicamente.

"Sr. Carlos Álvarez estoy cansada de que su trabajador me agreda por el simple hecho de que se siente blindado por usted y su productor”, se lee en los chats que mostró el propio Jim Maelo.

Asimismo, mostró ante la prensa las fotografías que le envió Cinthya Esquerre a Carlos Álvarez para certificar la agresión; sin embargo, el actor cómico negó dicha acusación.

"Yo he estado trabajando para Carlos Álvarez y hasta el momento no me han dicho que no, pero estoy en stand- by para yo poder seguir trabajando con ellos como actor cómico (...) Ella siempre es la que agrede, busca un pretexto o se golpea algo para decir que yo he sido”, manifestó Jim Maelo en su defensa.

Incluso, el actor cómico señaló que su expareja es "muy violenta" y la acusó de haber agredido a su hija en una oportunidad.

"Hace poco, a comienzos de año, le rompió la cabeza a mi hija. Ella dice que fue un accidente. Tengo un audio donde ella habla de que se quiere matar y quiere matar a mi hija", agregó Jim Maelo, quien dijo que tomará acciones legales contra su expareja.