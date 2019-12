Carlos Álvarez usó su cuenta de Facebook enviar un contundente mensaje a los delincuentes que siembran el terror en el país. La finalidad de su publicación para que recapaciten y no sigan cometiendo más actos delictivos.

“Este mensaje para ti, que te equivocaste de camino y hoy te dedicas a delinquir, robar y matar. A ti, que en los últimos días, semanas y meses has desangrado el país, que cada día estás dejando más familias fracturadas, con heridas imposibles de sanar. A ti que no te importa disparar y matar con tal de cumplir tu objetivo de llevarte algo que a nosotros nos costó mucho conseguir, nos costó trabajo y esfuerzo. También te estás llevando vidas de peruanos humildes como tú, de peruanos que viven atemorizados con tu actuar”, inició el cómico.

Álvarez recordó que las familias de las víctimas de asesinato por parte de facinerosos tendrán que pasar fiestas de Navidad con un dolor por pérdida de uno de sus integrantes. También se refirió de los casos de los policías que presuntamente dispararon contra malhechores y que fueron a prisión preventiva.

“Estamos cerca de la Navidad y muchas familias no tendrán en su mesa a alguien que tú mataste. Seguramente a ti te amparan algunas leyes, seguramente un policía dispara contra ti y quien va preso es él y tú quedas como la víctima. Seguramente las leyes están mal hechas en el país, pero eso no te da derecho a que sigas haciendo lo que haces, hasta cuándo vas a seguir con esa actitud. Es tiempo de parar la mano, tiempo que te des cuenta que también eres un peruano más, un peruano igual al que mataste”, continuó en la mencionada red social.

Carlos Álvarez también se pronunció en contra de los malos extranjeros que llegaron al Perú para cometer fechorías y los exhortó a retirarse.

“Y a los malos extranjeros que han venido a nuestro país a matar, les decimos que sabemos defendernos, que no van a venir a nuestra casa a hacer lo que les dé la gana. El Perú fue bueno y los recibió, pero no lo hizo para que ustedes asesinen a nuestros hermanos, no señores. Las puertas están abiertas para que se larguen y dejen de bañar de sangre a nuestra patria. Señores, es tiempo de hacer una tregua, no queremos más sangre, la vida dentro de una prisión no es vida, pierdes los mejores años de tu juventud entre cuatro paredes. Es momento de parar la mano, se lo pide el pueblo”, culminó.