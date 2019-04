Carlos Carlín: “La televisión como soporte está muriendo”

Síguenos en Facebook

Hoy en día, la globalización implica tener la presencia en Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter, que son algunas de las redes sociales más usadas a nivel mundial; de lo contrario, se corre el riesgo de ser marginado, como pasa con Rómulo Alvarado, un padre de familia que de la noche a la mañana pierde su empleo y hace todo lo que está a su alcance para sacar adelante a su familia y, con ese propósito, termina convirtiéndose en youtuber. La cinta es protagonizada por el reconocido actor, comediante y conductor Carlos Carlín, quien en una entrevista para Correo nos confiesa que en la vida real es muy parecido a su personaje.

¿Cómo te sientes en tu primer protagónico? Es un papel muy distinto. La responsabilidad de la película recae sobre mi personaje. Estoy acompañado de Gianella (Neyra) y de un elenco extraordinario, pero la película se llama Papá Youtuber y yo soy el papá youtuber. Asimismo, se trata de una historia familiar, donde se reivindica, de alguna manera, al hombre peruano.

Poco se ha hablado de la figura del padre en el Perú... Exacto. Muy poco hablamos del papá. No hay un reconocimiento al hombre y al padre; eso nos lo hemos ganado a pulso, y cada día nos lo ganamos más con las historias que vemos, con los políticos que tenemos. Por ello, esta película sale en un buen momento para reforzar justamente lo que muchos de nosotros pedimos: más respeto por las mujeres, y ese respeto tiene que venir de parte de hombres correctos.

Es un trabajo de todos... Sí, y de gente que trabaja y que se esfuerza por su familia, que hace todo por sus hijos. Esta es la historia de este personaje que, de pronto, pierde su trabajo, todo se pone de cabeza y puede tener una mejor oportunidad en la vida.

¿Cómo podrías describir la personalidad de Rómulo? Es una persona que está acostumbrada a trabajar, a proveer, y no ve al costado (más allá); es lo que le puede pasar a muchos. De pronto, solamente trabajamos y no vemos que para los que estamos trabajando necesitan también cariño y atención. Esto le pasa a mi personaje.

¿Qué aspectos de tu personalidad diste en la construcción del personaje? Primero, el desconocimiento por las redes sociales.

Pero tienes redes sociales... Tengo Instagram, que me ha sido más amigable. Conseguir 200 mil (seguidores) ha sido un logro para mí, es un triunfo personal. Facebook está linkeado al Instagram, pero no puedo con Facebook porque es demasiada información innecesaria. La gente está escribiendo pensamientos, filosofando sobre la vida, sobre las hormigas. Me aburre. Instagram hasta ahora es mi favorita.

Hoy es necesario tener presencia en las redes sociales... Creo que eso es parte de la vida, es irremediable. Lo que sí es remediable es que uno atienda a su familia.

¿Serías youtuber? De pronto, pero creo que para serlo o ser influencer debe gustarte, tienes que ser muy honesto. Entonces, el hecho de estar obligado a hacerlo sería un obstáculo.

¿Viste a algunos youtubers para inspirarte? No, porque quería estar en nada para hacerlo más natural. Al “Cacash” sí lo había visto, pero vi a algunos otros también. Quería tener la sensación de mirar por primera vez.

Siempre está el comentario de que “la televisión peruana no ha avanzado”. ¿Crees que sea así? Sí, efectivamente, no ha avanzado nada. Lo único que se ha querido es vender y vender, y para lograr eso se ha tenido que condimentarla de más; pero no importa si avanza o no, porque la televisión como soporte está muriendo.

Salió una foto, a inicios de marzo, donde estaban reunidos casi todos los integrantes de Pataclaun y se comentaba que iban a regresar. ¿Es cierto? No, es una vaga ilusión. Siempre nos juntamos porque somos amigos. Hemos actuado juntos en películas y hacer algo en conjunto sería maravilloso, pero con nariz no.

¿Por qué? Porque ya lo hicimos. Pataclaun pasó a la historia, la gente lo recuerda mucho y ponerse la nariz 20 años después es como el regreso de Los Monsters.

¿Ni como un documental? Eso están hablando por ahí. Cachín (Carlos Alcántara) lo dijo, él tiene un montón de material de los viajes. Un documental sería bueno. Él era el encargado de grabar. “Camarita” Alcántara le decíamos, porque llevaba cámara de video y de fotos.