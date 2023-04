En lo que va de los últimos años, la música peruana ha tenido un rebrote importante. La oferta ha crecido y todos los viernes hay estrenos nacionales en las distintas plataformas digitales. Este ha sido el caso ‘Otra Vez’, composición de amor en donde se unieron talentos como lo son Carlos Cruzalegui, Imposible y Arba Spak.

Según sus intérpretes, el tema nació con una melodía de piano que improvisó Spak. Después, Carlos se inspiró y escribió una letra y quedó una primera maqueta.

“En mayo del año 2021, aún en pandemia, contacté a Carlitos porque había compuesto una canción que le sentaba perfectamente a su estilo y voz. La canción aún no tenía letra. Yo estoy en Londres y no lo conocía, pero rápidamente conectamos y aceptó colaborar. Yo le dije que tenga la libertad de escribir la letra y así empezó la canción. Luego, contactamos a Bruno Bellatin para que nos ayude a armar una banda y a organizar el estudio para grabarla. Ahí es donde Imposible se une para ayudarnos con la producción y para terminar de pulir los arreglos”, afirma Arba Spak.

A su turno, Carlos asegura que ‘Otra Vez’ tuvo “mucha exploración, mucho juego, mucha amistad en el proceso”. De igual manera, Imposible agrega que ese carácter orgánico fue el brillo para enlazar este tema. “Yo venía de un proceso complicado porque sufrí el robo de mi estudio. Pero esta canción me ayudó bastante. De hecho ya veníamos conversando sobre colaborar en algunas canciones pero el desarrollo de Otra vez fue bastante fluido”.

Nació como una carta de amor

Cruzalegui profundiza sobre la letra de ‘Otra Vez’. Comenta que se inspiró en el amor que sintió por una chica. “Me había enamorado de una chica increíble que se iba a mudar a Barcelona pronto. Estaba como niño de quince años y cuando hablamos del tema, me dijo cosas que puse en la letra como que no quería repetir un patrón, que se iba de viaje, que me quería mucho. Antes ya me había pasado algo muy parecido con una chica que vivía en Milán y sentía entonces que era como un deja vu. Otra vez”.

Tenemos claro que, al igual que esta historia, las relaciones entre parejas suelen ser complejas, a veces. Pero, esa complejidad puede ser la gasolina perfecta para un artista, quien se nutre para hacer obras como este tema.

“Las relaciones son complejas. Cada uno es un mundo y juntarse es tratar de sacar lo mejor de cada mundo, pero muchas veces esto no es compatible. Creo que las relaciones no pueden forzarse. Por más que uno esté enamorado, si el otro lado no lo está, hay que saber dejar ir. Y si funciona, hay que entender que las relaciones no son estáticas, todo evoluciona y es importante la comunicación para poder mutar con tu pareja por el mismo camino”, propone Spak.

La radio y su función

Está claro que la radio nacional, fuera de géneros muy populares como el reggaeton, la salsa o cumbia, está estancada en el tiempo. Lamentablemente, muchos artistas se han resignado a que este medio ya no sea un vehículo de difusión. Sin embargo, tanto Arba Spak, Cruzalegui e Imposible esperan que algún día cambie esta situación.

“La radio no pasa música nueva por varios factores, existe un claro monopolio a determinados artistas, editoras yo otros, que dan la impresión de que en el Perú no se hizo más música desde fines de los 90′s, cuando lo que ha sucedido es que estamos compitiendo y trabajando con los mejores de la región en nuestra producción. No olvidemos de que la radio, mediante licencia, utiliza un recurso de todos los peruanos, como es el espectro de radiofrecuencia; en orden a ello, la radio debería cumplir las normas y todas las ampliaciones de porcentaje de difusión de música nacional como ocurre en todos los países donde el estado es promotor de la cultura. La consecuencia de esta política radial, sumada a la nula acción de Apdayc es que estamos atravesando una severa crisis: No hay lugares adecuados para tocar, la música nacional (excepto la cumbia o salsa) se mueve en mercados muy boutique, no existen canales adecuados de difusión, todo ello impide el desarrollo de una audiencia como sucede en Argentina o Colombia”, puntualiza Imposible.

