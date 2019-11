Carlos Cuevas: "Quiero pensar que hay carrera más allá de mi trabajo como Pol"

Síguenos en Facebook

"Sapere aude" significa atrévete a saber, y es precisamente esta frase la que va a describir al personaje de Pol Rubio, interpretado por Carlos Cuevas, en "Merlí: Sapere aude", el spin-off de la exitosa serie "Merlí".

Después de casi dos años, el actor español vuelve a ponerse en la piel del joven rebelde que está ansioso por conocer más de la filosofía, pero esta vez desde la universidad y tras la muerte de Merlí, momento en el que termina la serie original. En entrevista para diario Correo, el intérprete de 23 años nos cuenta cómo está viviendo este momento de crecimiento en su carrera.

Actuaste durante 3 años en la serie "Merlí", ¿qué ha significado este proyecto en tu carrera?

Creo que "Merlí" me ha hecho mejor actor, y no solo eso, sino también me ha hecho una persona más empática .

El personaje Merlí, interpretado por Francesc Orella, ¿qué enseñanza le ha dejado a Carlos Cuevas?

Bueno, Merlí es una oda a la reflexión, a la duda, al cambio, a aceptar que cometemos errores; porque está bien cometerlos si vamos a aprender de ellos. Por ello, como persona, finalmente Merlí me ha enseñado que todo aquello que damos por sabido se puede volver a repensar.

Con la llegada del spin-off, ¿qué es lo que más resaltas de la evolución de tu personaje?

La madurez. En esta nueva serie vamos a encontrar a un Pol más adulto, que ya se ha enfrentado a la pérdida de una de los personas más importantes de su vida (Merlí) y aún así tiene muchísimas ganas de aprender y ser tan buen profesor como Merlí.

En esta producción pasas a ser el personaje principal de la historia, quien fue Merlí; por lo tanto, van a surgir quizás comparaciones por cómo llevan ambos la trama…

Sí, estoy seguro de que comparaciones van a existir; pero esta serie es autónoma, independiente a la anterior. Sí mantiene el legado, pero se concibe como un nuevo proyecto y está lo suficientemente bien escrita, rodada e interpretada como para caminar sola.

¿No temes que, al interpretar nuevamente a Pol Rubio, el público te encasille con este personaje?

No, no creo porque estoy haciendo también otras cosas. Entre temporada y temporada también estoy haciendo otros proyectos. Además, quiero pensar que hay carrera más allá de mi trabajo como Pol, sino ya me voy y me retiro de la actuación (risas).

Las plataformas de streaming como Netflix o Movistar están abriendo las puertas a muchas producciones independientes, ¿qué opinas al respecto?

Está perfecto. La era de las plataformas es una confirmación de que ya no hay fronteras y que un proyecto rodado en Barcelona se puede ver en Lima y así también compartir cultura.

¿Cómo tomas la aceptación de las series españolas en Latinoamérica?

Es una sorpresa, aún no me la creo de estar aquí, en Perú (risas); pero sí, es una demostración del poder que puede tener estas plataformas.

Si Carlos no hubiera sido actor, ¿a qué se habría dedicado?

Coach de actores (risas), pero siempre ligado al arte, no me veo haciendo otra cosa, me gusta demasiado mi trabajo. Aunque me gustaba mucho la literatura y las letras, pero seguro que siempre iba a buscar estar relacionado al sector cultural.

Perfil

Carlos Cuevas, actor español de cine, teatro y televisión

Nació en Barcelona el 27 de diciembre de 1995. En 2005 interpretó a Biel Delmàs en la serie de televisión "Ventdelplà". En 2020 llegará nuevamente a Netflix con "Alguien tiene que morir".