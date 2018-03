Carlos Galdós sorprende con cambio en su vida tras salir de la TV (FOTOS)

Síguenos en Facebook y YouTube

Luego de que pusiera fin a su cuestionado programa ‘La Noche es mía’, Carlos Galdós ha sorprendido a sus seguidores al contar los cambios que ha decidido tomar en su vida.

A través de su cuenta de Instagram, ahora el comediante comparte su día a día en el gimnasio y la nueva dieta que ha optado por seguir.

"A dieta por primera vez en mi vida, primera semana cumplida", escribió como leyenda de una de sus fotografías donde se ve una saludable ensalada.

En otras publicaciones del exconductor de 'La Noche es mía' aparece posando desde el gimnasio o mostrando sus platos preparados principalmente con pescado.

Como se recuerda, Carlos Galdós hizo un 'mea culpa' tras dejar la conducción de su cuestionado programa. “Esa no es la televisión que necesitamos, no es el mundo que necesitamos, no quiero a mis hijos asustados o a mis hijas en las calles, no quiero que se institucionalice el piropo. (...) No quiero eso y me di cuenta”, declaró el locutor de radio.