Carlos Galdós hace 'mea culpa' tras dejar 'La noche es mía' (VIDEO)

Carlos Galdós reapareció en una entrevista para 'Día D' tras despedirse de la conducción de 'La noche es mía' hace algunas semanas.

El polémico conductor hizo un 'mea culpa' por los excesos que cometió durante su periodo en televisión. “Lo peor que hice fue no entender, en su momento, que esas formas no estaban bien", expresó Galdós.

“Los números lo decían, pero lo peor que uno puede hacer es ampararnos en esos números porque si yo pongo una película para adultos a esa hora, nos ganan a todos”, sostuvo el presentador de TV.

Asimismo, Carlos Galdós reveló cuál fue el motivo determinante que lo hizo cambiar de opinión y alejarse de su programa. "A mí me voltea la cabeza, literalmente hay un quiebre cuando en mis redes sociales alguien pone que yo era un misógino", contó el comediante.

“Esa no es la televisión que necesitamos, no es el mundo que necesitamos, no quiero a mis hijos asustados o a mis hijas en las calles, no quiero que se institucionalice el piropo. (...) No quiero eso y me di cuenta”, fue el mensaje final que dejó Galdós para sus seguidores.