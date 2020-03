Carlos Vílchez se encuentra desconcertado debido a los rumores que circulan en redes sociales sobre su estado de salud. Según sus difamadores, el cómico tendría VIH, lo cual ha desmentido y espera que termine la cuarentena para denunciar este hecho.

“Es la tercera o cuarta vez que usan mi nombre e imagen creando historias falsas, pero ya he hablado con los abogados del canal para iniciar una demanda penal. Apenas acabe la cuarentena voy con todo para que los responsables se vayan presos”, comentó el cómico a diario Trome.

Luego continuó con: “Es que no es la primera vez, son varias y no soy ningún cojudo. Mi madre tiene 78 años, le contaron lo que había salido en Facebook y me llamó asustada. Todo tiene un límite y lo han sobrepasado. Estos se creen chistosos y bueno, espero que tengan buen humor ante el juez”.