Carlos Villagrán regresó a Perú por temporada circense: “Esta es la décima vez que vengo a despedirme”

Carlos Villagrán, conocido a nivel mundial por interpretar a ‘Kiko’, llegó a Perú este domingo 23 de julio. El mexicano se encuentra de visita para presentar su temporada circense en Megaplaza de Independencia y bromeó sobre sus reiteradas despedidas del mundo artístico.

“Estoy contento de estar en Lima. He venido cantidad de veces. La primera vez que vine, yo dije que me iba a despedir de ustedes y luego la gente no quiso y me volví a despedir. Ahora es la décima vez que me voy a despedir jajaja y creo que es la última ”, declaró a Trome.

“Vuelvo con mucho orgullo y con mucha alegría... Yo sé que el público peruano es lindo y sé que nos veremos en Megaplaza de Independencia”, añadió.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)