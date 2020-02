La modelo Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, habló de su relación con Rafael Cardozo y contó que ha decidido decirle adiós a los realitys para dedicarse a su faceta como ‘influencer’.

“Todos los años me dice que este año (me da el anillo). Pero yo no soy quién para cobrar, yo creo que eso tiene que venir de él. Lo bueno es que la relación va muy bien, estamos hace nueve años juntos y creo que eso es lo más importante. Pero sí todas las mujeres soñamos con un anillo y una boda, entonces de hecho tiene que partir de él, yo no voy a cobrar”, dijo entre risas la brasileña al ser consultada por los planes de matrimonio.

Asimismo, la popular ‘Cachaza’ dejó en claro que por el momento no piensan en tener hijos, pero sí quizás más adelante.

“Me jalan los niños. La verdad yo tengo mi show infantil también que me va muy bien. Todavía, hay más proyectos, quiero trabajar más... Futuramente”, sostuvo la exchica reality.

Adiós a los realitys

Tras no aparecer una vez más en la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’, Carol Reali señaló que desde hace dos años se despidió de los realitys para dedicarse a una nueva faceta como 'influencer’ y empresaria ya que pronto lanzará su marca de ropa.

“Mi marca de ropa que la estoy lanzando ahorita, sale a finales de mes máximo. Se llamará Carol Reali y Co. porque detrás de todo hay una compañía de diseñadores y un grupo bien bonito. (...) Ya hace un par de años dejé de lado los realitys de lado. Uno nunca dice jamás, yo de hecho soy muy agradecida de todo lo que soy porque empecé ahí. Pero hoy tengo otra visión, otros proyectos, estoy viajando un montón y soy embajadora de muchas marcas”, manifestó ‘Cachaza’.