Una elección de la belleza castellana se dará con la coronación de “Miss Primavera 2025” entre las reinas de las diversas Juvecos y Comités de Gestión de los diferentes sectores del distrito tacaleño.

El pueblo castellano celebra la llegada de la primavera con elegancia y entusiasmo entre las jovencitas que tengan entre 17 y 25 años, que residan en Castilla, soltera, sin hijos, ni conviviente, con buena conducta e imagen, podrán participar representando a sus zonas.

CORONACIÓN

La elección y coronación será el miércoles 24, a partir de las 6:00 p.m., en la calle Ayacucho (frente a la municipalidad) y se podrán inscribir hasta este miércoles 17 en la Oficina Comunicación Social y Relaciones Públicas de Castilla o al celular 962-026-325.

La ganadora del certamen se llevará como premio dos mil soles, además la barra de su A.H. Upis, urbanización o centro poblado, obtendrá S/ 1,000.

Con este evento “Miss Primavera Castilla 2025” no solo se resaltará la belleza de las jóvenes representantes, sino también el compromiso de las Juvecos y comités de gestión con la participación activa y el empoderamiento femenino.