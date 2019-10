Cathy Sáenz le responde a Magaly Medina: “Nadie podría decir que tengo media neurona”

Síguenos en Facebook

Hace unas días, Magaly Medina criticó en su programa la conducción de 'Mujeres al mando' e incluso calificó de “tonta y boba” a Jazmín Pínedo luego de que pusiera en tela de juicio uno de sus 'ampays'.

“Eso de tener seis animadores... ¡Dios mío! Debe ser que con una no es suficiente, no hay cerebro suficiente y por eso ponen seis a ver si entre todas hacen un poquito de neurona cada una y sumadas las seis dan una ‘neuronota’. ¡Neuronas al mando!”, sentenció en su programa.

Cathy Sáenz, compañera de la popular 'Chinita', se animó a hablar al respecto y manifestó que ella no se ha sentido aludida ante los duros calificativos de la periodista de ATV.

“Lo de Magaly yo no lo tomo mucho en cuenta. Yo siento que estuvo generalizando y a mí no me cayó nada. Yo soy una productora, soy comunicadora de profesión, nadie podría decir que tengo media neurona, nadie”, dijo.

Asimismo, Sáenz sostuvo que Jazmín Pinedo y Karen Schwarz son mujeres muy inteligentes, motivo por el cual no les debería afectar lo dicho por Magaly Medina.

“Las chicas son tremendas conductoras que hoy yo aprendo de ellas, aprendo de Jazmín y Karen, estoy pagando mi derecho de piso. Ellas son súper inteligentes y tienden afrontar todos los temas con bastante dinamismo. Decir que no tienen neuronas, a mí no me toca y a ellas tampoco”, comentó.

Cathy Sáenz dio estas declaraciones en la conferencia de prensa en la que se presentó al nuevo elenco “Pataclaun” y se anunció su regreso a las tablas.

En este evento también anunciaron las fechas de “PataKultural”, un show donde presentarán a “Las monjas del Santo convento” con Katia Palma, Saskia Bernaola, Patricia Portocarrero y también un Stand Up de humoristas formados en “Pataclaun” como Mateo Garrido Lecca, Gachi Rivero, Marisol Benavides, entre otros.

Las fechas programadas para este evento son 25 y 26 octubre, 1 y 2 de noviembre, 8 y 9 de noviembre en el teatro Julieta de Miraflores.