Cathy Sáenz califica de ejemplo a programa reality 'Esto es Guerra'

La popular 'Mamacha' Cathy Sáenz calificó al conocido programa 'Esto es Guerra' como uno de calidad que ha perdurado en el tiempo y digno de admirar.

Consideró que los personajes de los realities deberían seguir continuando en los programas de competencia porque están en un buen momento de sus carreras en la televisión.

"'Esto es Guerra’ es un ejemplo de un programa que ha perdurado y es un ejemplo de programa de calidad. Lo perfecto que es el programa es admirable, como productora. A mí me encanta y me sorprende. Es un buen programa, han encontrado la fórmula. Tienen para rato", dijo en entrevista con el diario Trome.

"A mí me parece que no (deberían dar un paso al costado). Si funciona, hasta el final, dice la ley de la TV. El grupo ha evolucionado. Ellos están en un buen momento y deben quedarse ahí. Si yo fuera guerrero, seguiría de todas maneras ahí, así tuviera 50 años. Mientras el brillo y el ángel me siga alimentando, seguiría en Esto es Guerra. Es como en el fútbol, hay jugadores que juegan hasta los 40", añadió.

"Soy productora. Me gusta, me apasiona, me emociona. El próximo año estoy segura que estaré produciendo algo en Latina. Igual, sigo haciendo cosas por mi lado para empresas y TV por internet", terminó.