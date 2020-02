Cathy Sáenz cerró su Instagram tras críticas al look de Anahí de Cárdenas

Karen Schwarz y Cathy Sáenz se disculparon públicamente con Anahí de Cárdenas luego de que uno de los panelistas invitados a “Mujeres Al Mando” criticara que la actriz haya lucido un turbante durante el estreno de “Locos de Amor 3”.

“Es de conocimiento para la gente que está a mi alrededor y también alguna vez lo he dicho en pantalla, que mi mamá también sufrió de cáncer de mama. Yo pasé años muy complicado, ayudándola, pero ella siempre me enseñó que uno no puede dejar que la enfermedad te venza”, aseveró Cathy Sáenz.

Cabe mencionar que, debido a la avalancha de críticas, Cathy Sáenz al parecer habría tomado la decisión de cerrar su cuenta de Instagram.

Ella está como @cathytasaenz en esta red social, sin embargo, actualmente como: “Esta página no está disponible”.