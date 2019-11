Cathy Saénz: “No sigo a Rodrigo González, no lo veo... Lo que diga me tiene sin cuidado"

Cathy Saénz habló sobre el rating del programa del cual desde hace un tiempo es conductora, 'Mujeres al mando', y aseguró que no se preocupa por las cifras que han revelado sus adversarios.

"No creo que mi ingreso haya hecho que el programa baje en el rating. Lo que pasa es que han empezado a develar el rating y eso está prohibido. Uno va a subir lo que le conviene comunicar. Nosotras no vamos a estar pensando que porque un personaje subió un pantallazo de nuestro rating vamos a preocuparnos. No pasa nada", sostuvo la popular 'Mamacha' en una entrevista para Trome.

De esta manera, Cathy Sáenz hizo clara alusión a Rodrigo González, quien en más de una oportunidad ha revelado las cifras que hace el programa matutino.

"Si escuchara sus críticas y las viera, te podría contestar. No sigo a Rodrigo, no lo veo. Si lo hace en redes sociales, yo no me entero. Actualmente tengo cero contacto con él, no me preocupa. Lo que diga me tiene sin cuidado", agregó.

Por otro lado, respecto a las críticas que muchas veces les ha hecho Magaly Medina, Cathy Sáenz no tuvo problemas en halagar a la popular 'Urraca' y marcar distancia de su programa.

"Cada una (de las conductoras) tiene su posición y es personal. Magaly es una grande, es la mejor periodista de espectáculos que tiene el Perú y eso no se lo quita nadie. Nosotros no somos un programa periodístico, el de ella sí. Hay toda una chamba detrás. No tenemos por donde ‘acribillar’ a alguien, no damos opiniones sólidas. Si alguien tiene que hacer esas opiniones, es Magaly", sostuvo la también productora.