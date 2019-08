Cathy Sáenz se pronuncia sobre renuncia de Rodrigo González y Gigi Mitre

Síguenos en Facebook

La productora de televisión Cathy Sáenz se pronunció sobre la renuncia de Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre en Latina, donde venían siendo conductores del programa 'Válgame Dios'.

Recordemos que fuentes de Trome revelaron que los conductores de televisión tomaron la decisión de dejar atrás su vínculo laboral con Latina al conocer que la popular 'Mamacha' estaría en negociaciones para formar parte del canal pues aún mantienen un juicio con la ex productora de 'Combate'.

En declaraciones para el diario El Popular, Cathy Sáenz señaló que estas suposiciones le parecen una locura porque ella aún está en negociaciones con el canal, por lo que no hay un contrato formal hasta el momento.

"No tengo la menor idea por qué no salieron hoy (ayer), creo que sería una locura que se hayan ido o renunciado porque estuve como panelista en el programa 'Mujeres al mando'. Yo todavía no tengo un contrato formal con Latina, estamos en conversaciones", explicó Cathy Sáenz al diario El Popular.