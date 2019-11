Cathy Sáenz: "No me puedo poner en el lugar de la ‘Chabelita’ porque no sé qué se siente"

Luego que trascendiera que Isabel Acevedo envió una carta notarial a Christian Domínguez solicitándole que no se pronuncie sobre ella y que la indemnice por maltrato psicológico, mucho se viene especulando sobre el tema.

En el programa “Mujeres Al Mando”, las conductoras comentaron sobre lo sucedido y coincidieron que para Isabel Acevedo debe ser muy dolorosa la forma cómo terminó su romance con el cantante.

Cathy Sáenz sostuvo que no podía ponerse en lugar de la bailarina porque nunca le ha pasado y lanzó un controversial comentario al respecto.

“No me puedo poner en el lugar de la ‘Chabelita’ porque no sé de qué verdad qué se siente y no solo que te saquen la vuelta, sino que te saquen la vuelta a nivel nacional, que todos sepan que te hicieran cachuda debe ser doloroso, horrible”, dijo la también productora de televisión.

Pero no todo quedó ahí, pues Cathy enfatizó que Isabel Acevedo sabía con quién se estaba metiendo, en referencia al historial amoroso de Domínguez. “Pero sabes a dónde te metes”,gracias.

Mientras que Jazmín Pinedo opinó que la bailarina debería devolverle de una vez los autos que Christian Domínguez puso a su nombre porque ella sabe muy bien que no le pertenecen.

“Esta persona coloca tantas cosas a tu nombre que tú sabes que no son tuyas, no son tu esfuerzo, no son tu trabajo, no es tu dinero, no son tus propiedades. Ya cuando termina la relación es un poco jugar a la amenaza que si te doy o no te doy. Escúchame no es tuyo devuélvelo y punto”, expuso Jazmín Pinedo.