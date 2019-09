Cathy Sáenz sobre Rodrigo González: "El resentimimento habla por sí solo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Cathy Sáenz aseguró, en conversación con Correo, que no siente identificada con la publicación de Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', quien escribió en un extenso texto sobre las características de "moscas muertas" y que los usuarios los relacionaron con la nueva conductora de 'Mujeres al Mando'.

La presentadora de televisión dijo que se tomó "la paciencia de leerlo" y que se siente "cero identificada" porque no tiene la mirada del 'Gato con botas' de la película Shrek.

"Lo único que calza conmigo es que me quiero comer la parte más grande de la torta porque soy una glotona porque soy una glotona, después toda la descripción no va conmigo en ninguna de la características. Quien me conoce sabe que no soy así y olvídate, el resentimimento habla por sí solo", expresó a este medio.

Asimismo, Cathy Sáenz indicó que ella no influyó en la renuncia de 'Peluchín' a 'Válgame Dios' y que es "es indiferente".

"Finalmente, quien decidió irse fue él y no yo, es un trabajo el canal, Latina, América, Panamericana, como ATV son centros laborales. Uno no está renunciando porque entra otra persona que no te caiga, entonces, olvídate. Yo estoy feliz y si él ha renunciado es su tema, no tengo nada que ver, es una decisión que él ha tomado, donde no he influido en nada. Simplemente, para mí me es indiferente", manifestó.