Cathy Sáenz y su respuesta tras la salida de Rodrigo González y Gigi Mitre de ‘Válgame Dios’

Síguenos en Facebook

Tras alejarse sorpresivamente de la conducción de 'Valgame Dios', Rodrigo González decidió reaparecer en las redes sociales para explicar los motivos que lo llevaron a alejarse por el momento de la pantalla chica.

“El lunes me despierto y tengo el mensaje de Gigi en el celular diciéndome que ponga Latina y vi a una persona que no es tema en este momento, que no es la protagonista de la noticia en este momento, pero es una persona que nos enjuicio a mí, a Gigi y al canal”, señaló al inicio de la transmisión en vivo.

Asimismo, el popular 'Peluchín' manifestó que la decisión de incorporar a Cathy Sáenz a Latina era algo que tanto él como Gigi Mitre sabían algunos días atrás, y que por ello Mitre se ausentó el lunes.

Cathy Sáenz se pronuncia

La exproductora de Esto es Guerra comentó que no tiene la mejor idea de lo que está pasando, además calificó como una ‘locura’ que ambos conductores no hayan aparecido en el canal por su culpa, pues ella aún no tiene ninguna relación laboral con Latina.

"No tengo la menor idea por qué no salieron hoy (ayer), creo que sería una locura que se hayan ido o renunciado porque estuve como panelista en el programa 'Mujeres al mando'. Yo todavía no tengo un contrato formal con Latina, estamos en conversaciones", explicó Cathy Sáenz al diario El Popular.