Cecilia Barraza: "Yo no quiero morir sobre un escenario"

"Quisiera ser caramelo de mil colores y aromas, quisiera ser como el tiempo que no le teme a las horas". Cecilia Barraza canta recordando a Andrés Soto que puso la poesía y ella la voz.

Hoy, muchas décadas después de ese primer encuentro que provocó clásicos de oro puro, la intérprete presta algunas de esas líneas para anunciar su despedida, porque el tiempo pesa y también se le teme. Pero Cecilia es clara, el adiós es para esos espectáculos reservados a grandes teatros que obligan a ajetreos que ya no está dispuesta a enfrentar. "A este último que será el 31 en el Gran Teatro Nacional le estoy poniendo todas mis ganas, pero en realidad ya no disfruto de esa tensión que dan las entrevistas, que el vestido, que la promoción, necesito ya un poco más de tranquilidad. Cuando uno está recién haciendo discos con toda la emoción del trabajo, de dar shows, hacer giras es cuando tiene veinte, treinta, cuarentitantos, pero ya a los 67 que cumplí en noviembre empiezas a ser más selectiva con las cosas que te provocan fatiga, como dice el cartero Jaimito de 'El Chavo'".

No compartes, entonces, eso que dicen algunos artistas, "que quieren morir en el escenario"...

Bueno cada quien con lo suyo. Respeto muchísimo a la gente que puede hacerlo y me parece bien si se siente con la capacidad, las ganas y con el público a su lado, está perfecto. En mi caso no, si con la justas estoy llegando a los 48 de carrera.

Muchos quieren retrasar ese retiro y no ven la realidad...

Mira lo que pasó con José José, perdió la voz desde hace mucho tiempo y así afónico trataba de cantar, hablaba, recitaba. La gente lo miraba con mucho cariño pero con pena, eso no me parece.

Quizás, muchos cantantes no quieren dejar los escenarios porque deben seguir generando ingresos. No guardaron pan para mayo...

Lo importante es saber cómo te manejas cuando uno recibe un buen dinero. Yo gané muy bien con "3 mujeres para el show", en "Mediodía criollo", y lo invertí comprando unas propiedades pequeñas, no es que sea dueña de haciendas, no soy pretenciosa, he sido previsora. Tengo una o dos rentitas y soy una jubilada de la ONP, tengo para no molestar a nadie. Además vivo sola, no tengo hijos, sí sobrinos, pero ni de los hijos te debes estar esperanzando, además nunca me ha gustado molestar. Aquí donde me ves vivo tranquila en mi departamento con mi balconcito chiquito, mis plantas, mis libros, viendo mis series y ahora tendré más tiempo para irme de viaje.

Ese estilo de llevar tu carrera lejos de la polémica siempre se ha resaltado. ¿Nunca se te ha visto pelearte con nadie?

Ya es suficiente con que se peleen los poderes del Estado.

¿Pero nunca te han picado?

A veces me han querido hacer pisar el palito, alguna vez quizá lo pisé, pero siempre me he cuidado mucho. En realidad no me nace pelearme, me llevo bien con la gente, es natural en mí. Además no consigues nada buscando enfrentamientos.

Eso le aconsejarías a las nuevas generaciones de cantantes...

Les diría que busquen empatía con la gente y que se cuiden de que no se le suban los humos. Te puedo asegurar que en mi caso nunca me la creí, siempre he sido insegura de mí, no es pose o que me quiera hacer la humilde. Soberbia no lo soy. Cuando te la crees te subes en una nube, vives en una burbuja y eso no es conveniente.

Ahora que tendrás más tiempo, ¿terminarás el disco con canciones de Andrés Soto?

Te cuento que desde hace tiempo tengo la presentación del disco que le pedí a Mario Vargas LLosa y que tan generosamente accedió porque también era admirador de Andrés Soto. Eso proyecto lo voy a tomar con calma, lo voy a realizar con mi voz relajada.

Y eres como el tiempo que no le teme a las horas...

No soy como la canción, le tengo miedo a las horas, a los días, a los meses, yo sí le tengo miedo. Aunque he gozado de ese tiempo, me inquieta al paso de los años, la dependencia, quisiera que nunca me pase eso y eso se da cuando pasa el tiempo.

Perfil

Cecilia Barraza, cantante

Su debut en los escenarios fue en 1971, en el programa "Trampolín a la fama", concurso de nuevos valores que ganó y que conducía Augusto Ferrando. Chabuca Granda le dio el primer espaldarazo en su carrera.