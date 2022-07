Para la talentosa cantante el público se merece todo el respeto y tiene que disfrutar de un espectáculo de calidad y sobre todo debe ver a su artista brillando sobre la tarima. Ese compromiso con el arte siempre le generará ansiedad a pesar de la experiencia de los años. “Tengo que hacer que la gente se olvide de sus problemas, se desestrese, debo estar positiva para transmitir eso, soy la que pone la nota musical, la alegría. Ese intercambio de energía que hay entre el artista y el público y viceversa es maravilloso”, dice la artista.

Muchas veces hay que proyectar alegría cuando se está sufriendo, ¿te ha pasado?

Claro que sí, muchísimas veces. Somos seres humanos que vivimos y pasamos todas las emociones que cualquier persona.

¿Y cómo se puede superar sobre un escenario las tristezas del corazón?

Porque el escenario es mágico, la música es sanadora, te eleva. Muchas veces he llegado con dolores fuertes en alguna parte del cuerpo, pero yo piso el escenario y me olvido de todo, pero cuando termina mi concierto, salgo de ahí y vuelve todo.

¿Con los años te has vuelto más detallista con tus conciertos?

Yo me exijo mucho y también pido lo mismo a la producción con la que trabajo, todo tiene que ser impecable. El público ya aprendió a ver espectáculos, recibimos muchas cosas de afuera y por lo menos en mi caso, siempre busco hacer las cosas cada vez mejor y creo que lo he demostrado. Cumplo este 31 de octubre 60 años de carrera, quiero dejar una valla muy alta y ojalá que la sigan.

Lamentablemente hay gente que asocia el criollismo con la criollada.

Hay que tener conocimiento de lo que es criollada y criollismo y yo creo que hago criollismo, un género musical que merece todo el respeto y hay que preservar. Lo otro es asociado a lo informal, de mal gusto, y en mi caso no es mi mundo. Ojo, en mis conciertos no solamente me gusta interpretar a música criolla, me encanta matizar, me gusta hacer otros géneros porque no quiero aburrir.

Tampoco eres de las artistas que se le ve cantando por todos lados.

Es verdad, para mí eso es bueno y yo lo he hecho siempre, dosificar mi carrera, estar todo el tiempo afuera, no me gusta eso. Al público hay que sorprenderlo y tener bajo la manga siempre algo nuevo.

Hay que dejarse extrañar...

Es importante porque hay tiempo para renovarse, reinventarse y eso se consigue cuando haces pausas en la carrera.

¿Cómo te gustaría que te recuerden en la historia de la música peruana?

Que todos digan: ¡Valió la pena seguir a la Bracamonte!

Una vida intensa en todo sentido.

Llena de pasión, de mucho sacrificio y de satisfacción, esa es mi vida.