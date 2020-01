Cecilia Bracamonte, a sus 71 años, sigue manteniendo su fuerza y vitalidad no solo en los escenarios sino también al momento de comentar sobre la coyuntura nacional.

La cantante criolla, que se reencontrará con su público el próximo 14 de febrero con su show “Romance”, en el centro de convenciones Bianca de Barranco, opinó sobre las próximas elecciones congresales de este domingo.

“La cosa está movida, se están dando situaciones complicadas, delicadas como la de Julio Guzmán. Me parece terrible. A mí nunca me gustó Guzmán, nunca le creí”, dijo Bracamonte.

hablar. Luego agregó que “y encima pasa lo de Mora, que la vedad es para darle una patada en el poto, porque eso no se hace. Yo quisiera que me tocara uno para que veas cómo lo dejo. Las mujeres tienen que denunciar, no se tienen que dejar nunca. Hay mujeres que les pegan y dicen: ´´no, no voy a denunciar’. Qué tontas. Porque entonces después vienen y las matan”.

La criolla, por otro lado, contó que desea volver a grabar un disco: “No sé si vaya a grabar este año, lo más probable es que sea el próximo. Estoy seleccionando con mucho cuidado lo que vamos hacer”.

Y también señaló que vienen preparando algo especial por el centenario de la gran Chabuca Granda.