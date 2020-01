Cesar Ritter es un actor que tuvo gran éxito en las recordadas producciones “Así es la vida” y “Mil oficios”. Ahora, en una entrevista, Ritter comentó que llegó a odiar a Magaly Medina por haberlo expuesto en uno de sus ‘ampays’

“Claro que llegué a odiarla, con furia loca, desmedida. Parte de un adolescente, era la libertad de equivocarme y me siento bien de equivocarme como lo hice, porque ejercí mi libertad”, enfatizó el actor en una entrevista para “Moloko Podcast”.

El actor también recordó un incómodo momento que pasó él con su familia mientras las cámaras de Magaly lo interceptaban para entrevistarlo.

“Recuerdo que una vez le metieron un micrazo a mi papá en la cabeza para picarnos. Justo salíamos de la casa y lo golpearon y nos metieron la cámara (para ver nuestra reacción). Esos no eran camarógrafos, eran unas ratas que contrataban para eso”, contó el actor. “En esa época no conocíamos las reglas, no había reglas siquiera, tampoco había justicia. Podían decir lo que querían”, añadió.

Cabe mencionar que la entrevista a Cesar Ritter sucedió hace tres meses. Aquí, el video.