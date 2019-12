Cha In Ha: ¿Por qué no habrá autopsia?

Síguenos en Facebook

El pasado 3 de diciembre, el hallazgo sin vida del actor Cha In Ha generó conmoción en Corea del Sur. La muerte del intérprete se suma a los recientes fallecimientos de Sulli y Goo Hara, estrellas musicales del mundo K-Pop.

Lo último que se sabe sobre el fallecimiento de Cha In Ha es que la familia habría pedido a la Policía que no se realice la autopsia. Así lo reveló uno de los oficiales al portal coreano Allkpop.

“No tenemos ningún detalle específico para compartir sobre el fallecimiento de Cha In Ha. No realizaremos una autopsia, según los deseos de su familia. No se descubrió ningún testamento o mensaje final en su casa". No tenemos ninguna información para dar sobre su causa de muerte”, detalló.

Asimismo, el representante del actor contó que el funeral del cantante será llevado en privado y pidió al público abstenerse a las especulaciones y rumores.

"Según los deseos de la familia, el funeral se llevará a cabo en privado y en silencio. Pidió al público que se abstenga de cualquier publicación especulativa o rumores, para presentar sus respetos a la familia del difunto”, comunicó el representante de Cha In Ha.

Muerte de Cha In Ha

A través de un comunicado, la compañía de entretenimiento surcoreana Fantagio confirmó el deceso del actor Cha In Ha, de tan solo 27 años, cuyo cuerpo fue hallado en su vivienda.

“Tenemos el corazón roto al dar a conocer esta noticia triste a todos los que han enviado su amor y apoyo a Cha In Ha hasta el momento. Estamos llenos de dolor por esta noticia que todavía es difícil de creer. “Pedimos fervientemente que no se difundan rumores y que no se publiquen informes especulativos para que su familia, que está experimentando una tristeza mayor, lo despida en paz”, publicó en un comunicado.

Cha In Ha, nacido en 1992, debutó en la actuación en 2017 a través del cortometraje “You, Deep Inside of Me”. Además, protagonizó el drama web “Miss Independent Jieun 2” y dramas televisivos, incluidos “Degree of Love“, “Wok of Love“, “Are You Human, Too?”, “Clean with Passion for Now” y “The Banker“. Su nuevo drama, “Love with Flaws“,estrenó el 27 de noviembre.