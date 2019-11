'Chabelita' viajó a Punta Cana con pasaje que compró familia de Christian Domínguez (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El cantante de cumbia Christian Domínguez reveló que su expareja Isabel Acevedo, más conocida 'Chabelita', viajó a Punta Cana con el pasaje que le obsequió la familia de él cuando estaban en un buen momento de la relación.

El líder la 'Gran orquesta internacional' se mostró incómodo por el viaje de la bailarina y dijo que si estuviera en su posición, no hubiera viajado porque no fueron de su adquisición.

“Es un tema de hacer lo correcto, si me preguntas a mí, yo no lo haría porque ni siquiera lo compré yo”, expresó en diálogo con 'Domingo al día'.

Según Christian Domínguez, iban a viajar con su familia y que ahora Isabel Acevedo viajó sabiendo que sus parientes iban a estar en Punta Cana. "Así de gracioso", dijo el cantante.

El también actor afirmó que 'Chabelita' le envió una carta notarial para quedarse con su camioneta y que es un tema que los abogados tendrán que resolver ese tema legal.

“Ya no es un secreto que no quiera hacerlo. Eso es lo que está pasando. Hay un tema de abogados, como ya se mencionó de la otra parte, he tenido que poner un abogado”, manifestó.