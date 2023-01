La exconductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, se defendió de las críticas que tuvo el asesor de imagen Javier Rojo sobre su look en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña.

Cabe mencionar que el expanelista de “En Boca de Todos” señaló, a través de su cuenta de TikTok, que el vestido que había utilizado la hija de Gisela Valcárcel no le favorecía.

“Tenía un vestido que en la parte de arriba le ajustaba demasiado (...) que le aplastaba todo acá. Si hubiese sido más suelto le hubiese quedado muchísimo mejor, el exceso de tela y volumen hace que se vea mucho más chiquita y más ancha en este estilo de vestidos”, expresó Rojo.

Al respecto, la presentadora de televisión decidió dejar su opinión en uno de los comentarios del mencionado video en la red social.

“Sí, Javier. Sí te veo por aquí. Sucede que me pongo lo que me gusta y me siento cómoda. ¡Chatita, gordita, soy feliz! No me preocupo en patrones de moda o estereotipos de cuerpo. Acepto y quiero el mío. Y me gustan los escotes y brillos. Igual gracias por los consejos”, escribió Pozo.

Rodrigo González arremete contra Ethel Pozo: “Se nota que vive acomplejada”

El popular Peluchín criticó la actitud que tuvo Pozo al responder algunos comentarios en la mencionada red social. “Más bien, la verdadera cara es la tuya dejando mensajes como este”, expresó.

“Se nota que vive ‘acomplejadita’, tratando de buscar la aceptación ajena, exponiendo a la gente, peleándose. No entiendo, creo que ella está más pendiente de lo que aparenta y le afecta más de lo que parece”, agregó el presentador de espectáculos.

Asimismo, Gigi Mitre señaló que la esposa de Julián Alexander hacía en sus redes sociales lo que no se atrevía a hacer en la televisión. “Ya ven que no se queda callada”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR