'Checho' Ibarra reveló que se asustó cuando vio desnudo a 'Kukín' Flores (VIDEO)

Sergio 'Checho' Ibarra estuvo en 'El Valor de la Verdad', donde reveló que se asustó cuando vio a Carlos 'Kukín' Flores desnudo en los vestuarios del Sport Boys.

El hecho ocurrió en 1998 cuando el conductor de televisión llegó al club rosado y fue recibido de manera afectuosa por el exfutbolista 'chalaco'.

Según contó el 'Checho' Ibarra, después del entrenamiento se colocó, sin saberlo, en el sitio ubicado al lado de 'Kukín' Flores, quien se acercó a él para conversar. En ese momento se cayó la toalla que protegía su desnudez, situación que impactó al presentador de deportes.

"Yo me amarro los zapatos, veo que se saca la toalla. Cuando cae la toalla, me pasó un vientito, yo me asusto y veo el dinosaurio. Le digo 'Carlos anda más atrás', se empezó a reir. No sé si le vi los dientes, la oreja", contó el exfutbolista.

"Todo el fútbol peruano sabía que Carlitos era un prodigio. No lo había visto tan cerca. Cuando lo veo le digo 'Carlitos saca esto de acá'. Todos los que estaban ahí se empezaron a reír", agregó Sergio 'Checho' Ibarra.