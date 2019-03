'Checho' Ibarra confesó que no sabía que Perú era un país (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El conductor de televisión Sergio 'Checho' Ibarra confesó en 'El Valor de la Verdad' que cuando le propusieron jugar en Perú no sabía que era un país.

"Yo pensaba que era otra ciudad cerca de Córdova (Argentina), por ahí, porque yo no he salido nunca de Río Cuarto (ciudad argentina). Mi vida era jugar al fútbol en el barrio y en el club que estuve desde los 9 años", contó el exjugador de fútbol.

El 'Checho' Ibarra narró que desconocía que existía Perú cuando tenía 18 años y vendieron su carta pase tras haber metido dos goles en un clásico en la ciudad donde vivía.

"Yo tenía 18 años y estaba en Atenas de Río Cuarto, que era mi club que me había hecho toda mi vida. Un día jugamos un partido que era el clásico de la ciudad y ganamos 3 a 1. Yo había hecho dos goles. Llegué el día martes y cuando me acerco a la oficina ellos me dijeron: 'mira, Sergio te hemos vendido'. Te vas a ir a Perú me dice y yo estaba sorprendido. Yo digo '¿Perú?', 'es un país', me empezaron a explicar", expresó.