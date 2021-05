El actor cómico José Luis Ríos, más conocido como Chikiplum, reveló que él hubiera enviado a sentencia a la actriz Milett Figueroa en la última edición del reality ‘El artista del Año’, en lugar de ‘La Uchulú’.

Así lo dijo a la prensa, luego que le preguntarán sobre quien ganará el duelo entre Fabio Agostini y La Uchulú, quienes se enfrentarán este sábado 8 de mayo debido a que cayeron en sentencia.

“Los dos son buenos. El fuerte de Fabio (Agostini) no es el canto o la voz, pero hace un buen show, tiene desenvolvimiento escénico, y a La Uchulú la gente la quiere por su carisma. En vez de La Uchulú, yo hubiese enviado a sentencia a Milett (Figueroa), creo que, aunque ella lo hizo mejor que la primera gala, no lo hizo muy bien como para obtener el puntaje que obtuvo. Santi Lesmes le dijo que ella lo hizo muy bien, y me parece que eso fue excesivo”, opinión José Luis Ríos ‘Chikiplum’.

Durante la última gala, todos los participantes del reality tenía que elegir entre ellos a uno para llevarlo a sentencia, y el nombre de Chikiplum sonó, sin embargo, fueron otros los que quedaron en capilla.

“Que hayan puesto mi nombre me pone contento porque creo que mis compañeros me están sintiendo como un rival, me ven como un competidor que puede estar a nivel o superior a ellos. Ahora ya han visto mi potencial y me ven como una competencia directa, creo que he crecido de la primera a la segunda gala”, se defendió el actor.

Chikiplum aseguró que está trabajando para dominar su técnica vocal y advirtió que sorprenderá en la pista. José Luis no piensa rendirse y se comprometió a mejorar en cada gala. “Sé que tengo la capacidad para poder lograrlo. Si yo llego a mejorar mi técnica vocal, tengo muchas posibilidades de alzar la copa en El artista del año”, dijo.