José Luis Ríos, conocido popularmente como ‘Chikiplum’, narró el drama que está viviendo debido al corte de agua en el distrito de San Juan de Lurigancho, que se ha prolongado por varios días.

En un enlace en vivo con el programa “América Hoy”, el actor cómico contó que tiene hacer largas colas para conseguir agua.

“Es bastante difícil la situación en la que se encuentra San Juan de Lurigancho, yo vivo en la zona de Canto Grande y es complicado recolectar agua porque tenemos que hacer la cola, como puedes ver, y eso que es temprano porque mayormente la cola llega tres cuadras arriba”, enfatizó.

El popular ‘Chikiplum’ lamentó que después de ocho días sigan sin reponerles el servicio básico. Recordemos que, la tarde del último sábado el servicio de agua fue suspendido debido a un aniego de considerable proporción en la avenida Tusilagos, cruce con Próceres de la Independencia.

“Las cisternas salen, pero no se abastecen. No sé si es algo de ellos. Solamente puedo recolectar poca agua, solo para la necesidad de la cocina, la ropa no puedo lavar. No es la primera vez, estamos desde el sábado, ya son ocho días”, manifestó.

Finalmente, el artista señaló que las personas están gastando para movilizarse a los puntos de abastecimiento de agua en San Juan de Lurigancho

“Hay personas que tienen que tomar moto, y tienen que pagar 5-6 soles, cuando una carrera normal te cobra 3 soles”, lamentó ‘Chikiplum’ ante las cámaras de “América Hoy”.

