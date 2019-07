'La Chilindrina' anuncia que será la próxima invitada en 'El Valor de la Verdad' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Beto Ortiz sorprendió en las redes sociales al anunciar que 'La Chilindrina', personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves, será la próxima invitada de 'El valor de la verdad'.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor del programa compartió un video en el que la propia 'Chilindrina' confirma que estará sentada en el sillón rojo.

"Este sábado, como todos los sábados, le traemos los mejores chismes de la vecindad. 'La Chilindrina' en El Valor de la Verdad. Fíjate. Fíjate. Fíjate", escribió Beto Ortiz junto a su publicación.

"Sí voy a estar en 'El valor de la verdad', va a estar bien divertido porque me dicen que me tengo que sentar en un sillón rojo. A mí no me gusta el chisme, pero voy a estar este sábado", se escucha decir entre risas a la popular 'Chilindrina'.