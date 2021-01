Janney Marín Rivera, más conocida como Chiquis Rivera, se cansó de las constantes críticas que recibe sobre su físico y envió fuertes mensajes a sus detractores.

La cantante compartió una fotografía donde luce un bikini y dio un mensaje sobre el amor propio. Tras su polémica separación de Lorenzo Méndez, la Rivera se dio unas vacaciones en México donde se ha dejado ver en sensuales bikinis.

“Con cicatrices, estrías, celulitis y todas mis imperfecciones, yo me amo, me acepto y me caigo muy bien. Gracias a Dios”, comentó la actriz en sus redes sociales, donde sus seguidores la llenaron de halagos.

Cabe señalar que la controversia de sus fotografías se dio por unas imágenes tomadas por un paparazzi. En estas se ve el cuerpo de la intérprete sin retoques. Es así que muchos la criticaron por no mostrarse como tal.

En su cuenta de Twitter, la cantante mexicana también defendió su anatomía. “¿Sabes qué es lo más ‘feo’ que un cuerpo imperfecto? Un corazón lleno de maldad. Revísate a ti mismo”, señaló en un tuit.

Sabes lo que es más “feo” que un cuerpo imperfecto? ... un corazón lleno de maldad. Check yourself! — CHIQUIS (@Chiquis626) January 23, 2021

No es la primera vez que la hija de Jenni Rivera recibe críticas por su físico y mediante sus redes trata de fomentar el respeto a las personas.

