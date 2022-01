En la reciente emisión de “América Espectáculos”, ‘Choca’ Mandros se tomó unos minutos para referirse a Luciana Fuster, quien hizo noticia luego que en un live de Instagram respondiera las críticas que le hicieron los internautas respecto a su supuesto romance con Patricio Parodi.

“Es un personaje público, Luciana tiene que entender, de todas maneras, que es un personaje público y que lamentablemente desde el momento que nosotros decidimos estar frente a la pantalla, nuestras vidas muchas veces pueden ser tomadas, no necesariamente que tengan que ser, porque finalmente todos tenemos una vida privada, pero en este caso, por estar exponiéndose en las redes... claro, tú puedes hacer con tus redes lo que te dé la gana, aparte que es una chica joven, puede estar saliendo”, dijo ‘Choca’ Mandros

Por su parte, Ximena Dávila, amiga de Patricio Parodi, comentó que el chico reality le explicó los motivos por los que prefiere no hablar sobre su cercanía con Fuster.

“Lo que Patricio me ha dicho detrás de cámaras es que él hace algo y lo critican, Brunella dos, él no hace nada y también lo critican, entonces ya prefiere ni siquiera hablar del tema, también hay un tema con Flavia, Austin, todo eso está mezclado y en verdad a él no le suma”, comentó la reportera.

En esa línea, el conductor de “Estás en todas” comentó que entendía la molestia de Luciana; sin embargo, le aconsejó a no responder a los comentarios hirientes que le hacen en redes sociales.

“Son chicos jóvenes (...) lamentablemente nosotros somos personajes públicos, sobre todo ellos que han tenido un tiempo en un reality que ha sido muy exitoso donde ha sido el foco de todo lo que es la farándula. Pero escúchame, Luciana, yo sé que da cólera porque en realidad a veces en las redes te dicen un montón de cosas bien hirientes, pero miran de quién viene, pues, de verdad no respondas, por las puras te vas a gastar”, acotó el presentador de televisión.

