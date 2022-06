Alejandro Pino, más conocido en el mundo como ‘Chocolatito’, fue interceptado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ para ser consultado sobre las declaraciones de Adolfo Aguilar, quien confirmó que ambos tuvieron un corto romance.

“Si él está viendo que está lucrando con hablar sobre su vida privada, bacán, es su responsabilidad...Creo que hay una línea entre irrespetar y querer llamar la atención ¿no? Lo que es un snack, es un snack”, dijo el tiktoker para el programa que conduce Rodrigo y Gigi.

Hace unos meses, Adolfo Aguilar fue vinculado sentimentalmente con Alejandro Pino, un exchico reality que tuvo sus cinco minutos de fama en Esto es Guerra. El conductor de TV en el pasado siempre negó esta relación y, ahora, en el canal de YouTube de Jackie Ford terminó por confirmarlo.

“Salimos por un tiempo, no estuvimos. No lo voy a negar, él tampoco. Es un tipo lindo, talentoso, muy disciplinado. Lo quiero un montón. Estoy agradecido de haber estado con él. Está riquísimo (risas) Pa’ qué digo que no”, sostuvo.

El también actor confesó que en la actualidad se encuentra soltero y a la espera de esa persona que lo haga sentir especial.

“Esperando conocer a alguien, estoy recibiendo currículums (risas)”, añadió el exjurado del programa ‘El artista del año’ de 49 años. “¿Si quisiera tener un hijo? No sé”, contó el actor.

