Chola Chabuca a JB por caso Dayanita: “Jamás he usado mi programa para causar incomodidad”

Debido al enfrentamiento mediático de Jorge Benavides y Dayanita, luego que la actriz cómica revelara en ‘El Reventonazo de la Chola’ que no tenía contrato en los cinco años trabajados en ‘JB en ATV’, la Chola Chabuca salió al frente para enviarle un mensaje a su colega y expresó que no tiene ánimos de generar más conflictos.

El creador del personaje, Ernesto Pimentel, reveló que Dayanita volverá a presentarse en su programa, sin embargo, acotó que no tiene contrato con su producción. Por ello, se dirigió a JB.

“ Yo respeto y aprecio a mis compañeros del humor en todos los medios. Que a todos les vaya bien y no me voy a enfrentar ni jamás he usado mi programa para causar incomodidad a nadie ”, expresó.

Por otro lado, la Chola Chabuca se dirigió a sus colegas comediantes que dejen a un lado las críticas contra Dayanita.

“ Ojalá en algún momento esto se calme y no le haga más daño a una persona como Dayana ”, manifestó.

Además, la Chola Chabuca se mostró contento, pues lidera el rating frente a ‘JB en ATV’ y el ‘Jirón del Humor’.

“Estoy muy feliz que un especial lleno de amor dedicado a las mamás y de respeto al folclore haya logrado liderar los espacios de humor. Siempre he pensado que mi corazón es más fuerte que cualquier piedra dolorosa que le pueda causar daño a otra persona. Agradecido al público por su sintonía”, concluyó.

