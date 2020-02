‘Chola Chabuca’ sobre regreso de Kike Suero: “Está con su matrícula condicional” (VIDEO)

El personaje la ‘Chola Chabula’, creado por Ernesto Pimentel, dio detalles del regreso de Kike Suero al programa ‘El reventonazo de la Chola’ que conduce en América Televisión y afirmó que el cómico tiene una “matrícula condicional”.

“Yo me he peleado mucho para que Kike (Suero) siga, porque es mi amigo y también porque siento que hay un público que lo quiere. Obvio, está con su matrícula condicional, pero está en el cuadro de honor que la gente quiere. Cada cosa que hacemos, cada caída, baile y sonrisa es para que usted nos permita seguir matriculados en su corazón”, dijo a Correo.

Asimismo, dijo que tiene una amistad incondicional con Kike Suero, pero que en el tema laboral ya no habrá una segunda oportunidad en caso esté involucrado en una nueva acusación o escándalo.

“Yo les voy a decir la verdad a todos. Si tú eres mi amigo yo te voy a querer a pesar de tus problemas, creo que la amistad es incondicional, pero el tema laboral es otra cosa. Todas las personas que están aquí están por su talento y Kike también, pero hay reglas y normas, no hay una segunda oportunidad en el programa, lo que hay es que tuvo una sanción que fue interrumpir su trabajo y ahora vuelve con esta condición que le puede pasar a cualquiera de nosotros si no hace lo que el canal espera”, indicó.

“Entonces, yo a Kike, mi cariño y aprecio no tiene fecha, ni condición, pero en la parte laboral sí hay una situación que nosotros hemos peleado. Agradezco al canal que me haya dicho ‘bajo tu responsabilidad’. Sí, la acepto, la asumo, pero quiero volver a insistir en que mi amistad no depende que esté aquí en el programa, donde esté será mi amigo”, agregó.

