El futbolista Christian Cueva rompió su silencio y respondió a las acusaciones de infidelidad. El mediocampista de la selección peruana reconoció que se equivocó y reveló que ya pidió perdón a su esposa, Pamela López.

“Siento mucha cólera. Pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder asimilar estas cosas. Estoy cansado. Yo no veo televisión la verdad, pero siempre me comentan y me dicen que ha salido a hablar tal persona. De verdad yo estoy cansado”, declaró Cueva en una entrevista con ATV+.

“Yo me confundí, yo erré y ya no tiene sentido que estas personas sigan sentándose y comiendo del morbo”, agregó.

Christian Cueva aseguró que no hablará del tema públicamente, pues ya pidió perdón a su esposa y lo único que desea es que lo “dejen en paz” y a su familia también.

“Quiero que me dejen en paz y a mi familia. Mis problemas personales ya los conversé en cuatro paredes, como tengo que hacerlo. Yo no tengo que explicarle al mundo nada. Sinceramente quiero que esto pare”, afirmó ‘Cuevita’.

Finalmente, el futbolista manifestó que se vio involucrado en toda esta polémica por una confusión suya, no porque haya estado atravesando una crisis con su esposa, Pamela López.

“Esas cosas pertenecen a un pasado, hace años atrás. Esos errores ya los conversé. Aquí no hay nada, no hay un tema de crisis. Son errores míos. De repente me mareé con las cosas que me iban pasando. Soy valiente para afrontarlo y decirlo”, aclaró.

Christian Cueva responde a las acusaciones de infidelidad: "Fue una confusión personal, yo erré"