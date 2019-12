En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, Alexandra Méndez más conocida como “La chama” mostró las conversaciones que tuvo con Pamela López, esposa de Christian Cueva.

En el chat se pudo ver que la futura esposa de “Cuevita” le pregunta a la modelo por sus confesiones en “El valor de la verdad” sobre el jugador de la selección peruana.

Tras ello, López recurrió a su cuenta personal de Instagram y compartió un mensaje reflexivo, donde pidió que no “vivan del morbo”.

“Cuando conoces a Dios conoces el propósito por el cual fuiste creado, nadie nace con una estructura perfecta en el camino uno va alimentándose de armas y batallas para tener una vida conforme a la voluntad de nuestro padre. No juzguen, no señalen, no ofendan. No vivan del morbo. No desaten falsos o medias verdades. Tengan temor de Dios. Él es real”, es el mensaje que escribió en Instagram. El post fue acompañado por una imagen que tiene el siguiente texto: “Me fui a ser feliz. Ya no volveré”.

Como se recuerda, hace un par de meses, Alexandra Méndez se sentó en el programa de Beto Ortiz y reveló que Cueva intentó comunicarse con ella en más de una ocasión, sin embargo, siempre lo rechazó. Además, confesó que le escribió a Pamela López, para contarle, pero no le creyó.

Pese a toda la polémica, según trascendió en diversos medios de comunicación, la pareja se casaría vía civil el próximo 21 de diciembre.