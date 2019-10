Christian Domínguez sobre 'ampay' con Pamela Franco: "Me molesta porque no es evidente" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la difusión de unas imágenes donde aparece besándose con su compañera Pamela Franco, Christian Domínguez habló sobre el polémico 'ampay' y aseguró que las imágenes "no son evidentes".

"Eso es lo más triste que no es evidente, eso es lo que me molesta. Eso es lo que me fastidia que no son pruebas evidentes. Si fueran cosas evidentes, no me incomodaría tanto", señaló ante las cámaras de Magaly Medina.

Asimismo, el cantante de cumbia sostuvo que todo se ha tratado de un juego de cámaras y que actualmente no está en busca de ninguna relación, luego de haber terminado su romance de casi tres años con Isabel Acevedo.

"Me molesta que se juegue con el tiro de cámara, que se juegue hasta con una frase, eso me fastidia. Soy soltero, sí, pero no estoy en búsqueda de una relación ni nada por el estilo, así que dejen de especular por favor porque es horrible estar especulando, hieres personas, hieres momentos, eso no está bien", agregó el cumbiambero.