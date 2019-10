Christian Domínguez e Isabel Acevedo: ¿Qué dijeron sus excompañeros de 'Esto es Guerra' sobre su ruptura?

Síguenos en Facebook

El anuncio del fin de la relación de Christian Domínguez e Isabel Acevedo y la emisión de un 'ampay' en el que se puede ver al cantante de cumbia besando a la bailarina Pamela Franco tomó por sorpresa a todos, incluyendo a sus excompañeros de 'Esto es Guerra'.

Es así que algunos de los participantes del reality, que además son amigos de la popular pareja, ofrecieron su opinión al respecto a las cámaras de América Espectáculos al ser interrogados acerca del tema, y la mayoría coincidió en que si su relación no empezó bien, iba a acabar igual.

La primera en ser consultada fue Karen Dejo, quien manifestó: "Yo creo, así se moleste Christian, que él estuvo con Isabel por cuestiones de cercanía (...) Las cosas que empiezan mal terminan mal... Gallina que come huevo...".

"Lo quiero muchísimo, es muy buen amigo, pero como hombre es otra historia (...) Una mujer cuando inicia una relación con alguien se da cuenta de su pasado y si hizo algo malo e igual lo acepta, le puede pasar lo mismo", finalizó.

Por su parte, Rosángela Espinoza dijo: "Yo ya alistaba mi vestido para el matrimonio... Pucha qué pena, hacían bonita pareja, pero lo que mal empieza...".

Ducelia Echevarría no se quedó callada y manifestó: "Christian Domínguez es un mujeriego de por vida. Yo no lo conozco bien, pero todo el mundo habla de él. Obviamente la chiquita (Isabel) se 'la hizo' a Karla Tarazona y sabía que le iba a tocar y ahora le toca apechugar".

Spheffany Loza en tanto, se mostró apenada con lo que pasó con la pareja. "Es una noticia muy triste porque sé que ella estaba muy enamorada de él y a él también se le veía súper enamorado de ella... No sé que decir, es un tema muy delicado", dijo.

Rafael Cardozo no pudo evitar su indignación por el 'ampay' a Christian Domínguez y aseguró: "¡Te quiero matar!". "Un día tuve una conversación con él y le dije: 'ya estamos sobre los 30 (años) no puedes estar jugando así, no vamos a encontrar mujeres como las que tenemos, tenemos que portarnos bien, ya pasó la época de hacer cosas malas, pero creo que no entiende", recordó.