Christian Domínguez fue consultado sobre el video donde se le ve ingresando a la casa que compartía con Pamela Franco y decidió explicar por qué decidió quedarse junto a su expareja e hija.

“ Salí de un concierto tarde, llegue casi al amanecer. Generalmente, me quedo donde mis papás, pero en ese momento dije, ya estoy agotado, me fui a la casa y me quede ”, manifestó Domínguez.

Sin embargo, el expresentador de ‘América Hoy’ dijo que también lo hizo porque quería pasar tiempo con su hija.

“Para amanecer y estar con mi hija más tiempo, ella (Pamela Franco) se iba al canal temprano”, resaltó.

