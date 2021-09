El cantante y panelista de “América Hoy”, Christian Domínguez, explicó los motivos de su ausencia en la primera gala del reality “Reinas del show”. Según dijo, su ausencia responde a un viaje que tenía programado a Chimbote.

En la reciente emisión del programa matutino de América Televisión, el también cantante de cumbia se pronunció sobre el encuentro entre su exparejas Vania Bludau e Isabel Acevedo.

“A mí nunca me dijeron que iban a estar en una mesa, fue una invitación muy a la ligera de Armando (productor) y le dije que no podía porque viajaba a Chimbote”, señaló Christian Domínguez.

“Bueno, quedan nueve galas más. ¿Si te invitan formalmente vas?”, preguntó Ethel Pozo. “No, obviamente tampoco. Cuando me invitaron a ser jurado VIP yo les dije que si quieren que vaya, voy como jurado permanente a trabajar objetivamente, pero si voy a que se torne en un tema personal, jefa, Melissa, comadre, con mucho cariño les dijo que volverlo personal o traer el pasado al presente no”, respondió Domínguez.

Christian Domínguez furioso por presencia de Vania y ‘Chabelita’ en Reinas del Show: “Es falta de respeto”

Asimismo, Christian Domínguez dejó en claro que no está interesado en asistir a “Reinas del show” para que “jueguen con el tema personal” de sus exparejas. Sin embargo, sí se animó a comentar sobre el versus de Vania Bludau e Isabel Acevedo.

“A mi no me interesa que jueguen con el tema personal. Es sumamente incómodo para ellas que me sigan poniendo como ex, no es mi ex, sino que viene de años atrás. En una presentación para el show más importante de la televisión te mencionen a tu ex es una falta de respeto a su presente”, precisó el cantante de cumbia.

VIDEO RECOMENDADO

Así fue el encuentro entre Vania Bludau e Isabel Acevedo