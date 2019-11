Pamela Franco sobre infidelidades: “A estas alturas encontrar un hombre fiel es casi nulo”

Síguenos en Facebook

¡Ya no ocultan sus sentimientos! Christian Domínguez y Pamela Franco fueron entrevistados por el equipo de ‘Mujeres al Mando’, revelando algunos detalles de su posible romance.

Christian Domínguez confesó que sí está saliendo con la cantante y que, además, se están conociendo. “Sí salimos, nos estamos conociendo”.

Luego, Pamela Franco detalló que Christian Domínguez es muy atractivo y que, cuando lo conoció, la trató muy bien. Pero, también dejó un contundente mensaje sobre los antecedentes del cantante.

“A estas alturas encontrar un hombre fiel es casi nulo”, comentó la cumbiambera.

AMENAZAS

El programa de Magaly Medina reveló un audio donde se escucha a Christian Domínguez amenazando a los integrantes de la orquesta "Los Conquistadores de la Salsa", luego de las declaraciones que hicieron el último viernes sobre el encuentro entre el cumbiambero y Pamela Franco, solo dos días después del fin de su relación con Isabel Acevedo.

"Yo no sé quién chu*** son tus cantantes hue***. Voy a averiguarme quiénes son para partirlos hue***. A mí me llega al ***. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo hue***. Tú sabes que yo no soy ningún hue*** y que tampoco soy tranquilo. Me llega al pin***", se escucha decir a Christian Domínguez en el adelanto del programa.